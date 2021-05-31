Ещё один одесский отель получил категорию «пять звёзд»

На очередном, девятом по счёту, заседании Комиссии по категоризации средств размещения Государственного агентства по развитию туризма в Украине, была рассмотрена заявка одесского отеля «Отрада» на присвоение категории «пять звёзд».

Об этом сообщает Госагентство на своей странице в Facebook.

Отмечается, что решением комиссии одесский отель «Отрада» подтвердил категорию «пять звёздочек».

Как информировала Одесса News, на предыдущих заседаниях Комиссии по присвоению звёзд украинским отелям присвоена категория «пять звёзд» отелю Maristella Marine Residence, «четыре звезды» отелям «Морской», «Apc Palace», «Alice Place», «Гагарин», «три звезды» — «Александровский», «Зенит», «Рациотель Маренеро Одесса», «Улисс», «ОК Одесса» и «Аркадия».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.