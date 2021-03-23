В каких городах мира стоит побывать

Заядлые путешественники определили десяток городов, оценивая их красоту и качество отдыха, и назвали места, в которых должен побывать каждый человек.

Критерии каждого человека несколько субъективны, чтобы определить, какие города красивые, а какие нет. Поэтому большинство путешественников, помимо своего опыта, принимали во внимание другие факторы. Например, размер города, его архитектура, зелёные зоны, наследие, историческую значимость и наличие собственной кухни.

Какие города туристы называют самыми красивыми, сообщает Joinfo.com.

На первом месте — Киото — древняя столица Японии. Здесь очарование старого города, жители которого даже в 21-м веке носят кимоно, сочетается с более современными районами. Это один из немногих японских городов, который не подвергался бомбардировкам во время Второй мировой войны, поэтому его архитектура и наследие остались практически нетронутыми. Поэтому он считается культурным центром страны.

Второе место занял Дубровник (Хорватия). Дубровник больше всего пострадал от войны на Балканах. Несмотря на разрушения, этому европейскому городу удалось восстановить присущую ему древнюю красоту. Считающийся «жемчужиной Адриатики», это старинный город с особой атмосферой, в которой традиции сочетаются с искусством. Красота этого места послужила источником вдохновения для таких сериалов, как «Игра престолов».

Санкт-Петербург (Россия) у путешественников на третьем месте. Северная столица предлагает туристам более 300 мостов, роскошные дворцы и музеи, в которых содержатся самые лучшие произведения искусства в мире. Потрясающая архитектура Санкт-Петербурга делает его одним из самых красивых городов, поэтому каждый год сотни туристов едут туда, чтобы увидеть его собственными глазами.

4-е место занимает Прага (Чехия). Это сказочное место, которое ежегодно посещают тысячи туристов. Прага считается одним из самых красивых городов Европы, и не только из-за архитектуры, но и благодаря особому шарму. Особенного внимания заслуживает старый город, Карлов мост и астрономические часы, установленные на южной стене башни Староместской ратуши.

Завершает пятёрку самых красивых города Кейптаун (Южная Африка). Наверное, это один из самых многонациональных городов Африки, в котором наилучшим образом сочетается европейское наследие и африканский характер. И главная достопримечательность этого туристического направления – красочные дома и окрестности, состоящие из нетронутой природы.

Далее путешественники назвали норвежский Берген, турецкий Стамбул, Сан-Франциско (США), Венеция (Италия) и на 10-м месте – Сан-Мигель де Альенде (Мексика).

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