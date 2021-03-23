Два одесских отеля получили звёздные категории

Комиссия по присвоению звёзд украинским отелям категоризировала 11 мест размещения, в том числе 2 из Одессы.

Решения о присвоении категорий были приняты на втором заседании комиссии, передаёт Укринформ.

«Поздравляю нас с первыми установленными звёздными категориями. Сегодня категории были присвоены 11 отелям», – сказала секретарь комиссии Анастасия Данилюк.

На заседании были рассмотрены 20 предложений от украинских отельеров.

Согласно решениям комиссии, категория «пять звезд» была установлена отелям Maristella Marine Residence в Одессе, «Премьер Палас» в Киеве, «Місто-готель» в Харькове.

«Четыре звезды» предоставлены отелям «Reikartz Collection Днипро» в Днипре, Park House Hotel в Кривом Роге и гостинично-ресторанному комплексу «Шафран» в Сумах.

Подтверждение категории «три звезды» получили гостиницы «Экспресс» в Киеве, «Reikartz Аврора Кривой Рог» в Кривом Роге, «Рациотель Ямская» в Киеве, «Александровский» в Одессе.

«Одна звезда» была установлена отелю «Дом артистов цирка» в Киеве.

Также принято решение отказать в присвоении категории «три звезды» гостинице «Днепропетровск» в Днипре.

Члены комиссии отправили на доработку документацию семи отелей. В частности, «Reikartz Галерея Полтава» в Полтаве, «Торговый двор» в селе Великие Копани Херсонской области, «Центральный» в Кривом Роге, «Мирный курорт» в Одессе, Cityhotel в Киеве, «ДиАнна» в пгт Сходница Львовской области и гостиничному комплексу City Holliday Resort and Spa в Киеве.

Кроме этого, члены комиссии решили обратиться в органы сертификации с предложением снизить категорию гостиницы «Лыбидь — Плаза 150 номеров» в городе Хмельницкий с «пяти звезд» до «трёх звезд».

Следующее заседание комиссии состоится 30 марта. На нём будут рассмотрены 15 предложений для категоризации. Было принято решение в дальнейшем проводить заседания каждый вторник.

Ранее, на первом заседании Комиссии по присвоению звёзд гостиницам (16 марта) вынесли десять предложений, однако ни одному из отелей не была присвоена и подтверждена звёздность.

Кстати. Комиссия по присвоению звёзд украинским отелям возобновила работу в марте 2021 года. В состав обновленной комиссии вошли представители Гостуризма, МКИП, Антимонопольного комитета, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, общественности, специалисты гостиничной и туристической отраслей. Также параллельно начала работу Комиссия по апелляциям, которая будет рассматривать жалобы на решения Комиссии по категоризации, если субъект размещения не согласится с её выводами.

Как сообщала Одесса News, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей постановила выдать разрешение на открытие казино в одесском отеле «Гагарин», что на Гагаринском плато.

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