Вилково уже посетили в этом году 33 круизных судна

За неполный сезон 2019 года в Усть-Дунайск в Вилково Одесской области осуществили заходы 33 круизных судна.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины, сославшись на руководителя филиала ГП АМПУ Дмитрия Ковальжи.

Так, в сентябре порт Усть-Дунайск принял сразу три круизных судна. Более 370 пассажиров из разных стран Европы осмотрели расположенный в дельте Дуная город, который называют украинской Венецией.

«В этом году порт Усть-Дунайск планирует превысить прошлогодние показатели по количеству туристов круизных судов. До закрытия сезона ожидаем ещё пять судозаходов. По состоянию на 20 сентября 5 тысяч 273 пассажира посетили Вилково — почти столько, как за весь туристический сезон прошлого года», — отметил Ковальжи.



Кстати. Закрытие нынешнего круизного сезона запланировано на 8 октября. В настоящее время в результате проведённфх переговоров рассчитывает в 2021 г., помимо заявленных 11 судозаходов, ещё дополнительно на 6 и на 2 дополнительных судозахода в 2022 г.

Многие всемирно известные компании заявляли о возвращении в 2021-22 гг. в Черноморский регион, в частности, в Одессу. К примеру, Silversea Cruises собираются возвращаться в Одессу в 2021 г. (судно Silver Shadow). Помимо четырёх (2 — в 2020 г. и 2 — в 2021 г.) уже заявленных заходов, ожидается ещё 3 дополнительных в 2021 г. компании Azamara Cruises, а также о вероятности захода лайнера компании Celebrity Cruises в 2022 г. Директор наземных операций компании Noble Caledonia Джеймс Бучэнэн сказал о возвращении судов компании в Черноморский регион, начиная с 2021 г (лайнер Caledonian Sky).