В Одессе реализуют проект «Большой и малый велокруг Одесской области»

Одесские автодорожники в этом году будут осуществлять ремонт и развитие сети дорог общей протяжённостью 420 км в рамках инфраструктурного проекта «Большой и малый велокруг Одесской области».

Об этом рассказал руководитель Службы автомобильных дорог Одесской области Дмитрий Рыбак во время всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура».

«В прошлом году мы убедились, что наиболее рационально ремонтировать и восстанавливать дороги вокруг Одессы и вдоль побережья вместе с обустройством велодорожек. Причём, речь идёт об объектах, отделённых от дороги, и объектах, находящихся в полосах отвода автодорог с соответствующим ограждением, что будет способствовать безопасности движения велосипедистов. Мы заказали специализированным учреждениях разработать проекты на обустройство 420 километров таких велодорожек — по большому и малому кругу в пределах Одесской области», — отметил Рыбак.

По его словам, малый круг веломаршрутов протяжённостью 90 километров будет проходить вокруг курортных населённых пунктов близ Одессы — Грибовки, Каролино-Бугаза и других. А большой круг — в пределах международной автодороги М-16 «Одесса — Кучурган» с заходом в города Беляевка, а далее через автодорогу Т-16-25 верёет в направлении курорта Каролино-Бугаз. Протяженность большого круга велодорожек — 250 км.

Кроме того, запланировано обустроить прибрежный веломаршрут, который пройдёт из Одессы до Затоки, Шабо, Сергеевки, Курортного, Николаевки — до Татарбунар, где пересечётся с автотрассой «Одесса-Рени».

Глава облавтодора уточнил, что стоимость ремонта автодороги составляет около 3 млн грн. Ожидаемая общая стоимость масштабного проекта 1,3 млрд грн.

Как сообщала Одесса News, Украина и Молдова намерены построить современную магистраль, которая позволит сократить продолжительность поездок между столицами двух государств до 5 часов.

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