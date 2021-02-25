Одесский суд вынес приговор напавшему на съёмочную группу «7 телеканала»

Суворовский райсуд Одессы вынес приговор напавшему на съёмочную группу «Седьмого канала», который пытался разбить камеру и угрожал физической расправой журналистам, снимавшим видеосюжет на рынке «Северный» о безакцизной продаже сигарет.

Об этом сообщает корреспондент телеканала Виктор Надюк в Facebook.

«10 февраля во время съёмки сюжета о незаконной торговле подакцизной табачной продукцией мы попали в неприятную ситуацию с торговцами на Северном рынке. Бизнесмен по фамилии Гарик Хачатрян, 1998 года рождения, со своими родственниками напали на нашу съёмочную группу, препятствуя съёмке и пытаясь разбить камеру, блокируя наш автомобиль, угрожая физической расправой и просто вели себя как быдло из 90-х…. Состоялось судебное заседание, на котором судья объявил приговор по статье 171 часть 2 горячему парню с рынка — два года условно», — отметил Надюк.

Он добавил, что такое быстрое реагирование полиции и суда является большой редкостью.

Как сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко, «такой турборежим по реагированию на инцидент по препятствованию журналистской деятельности стал возможен не сам по себе, а благодаря принципиальной позиции журналистов «Седьмого канала» (безотлагательно начали информировать о нападении, обратились в НСЖУ), ответственному отношению полицейских (и местного Главка, и столичного Департамента защиты интересов общества и государства) и позиции местной прокуратуры».

«Учитывая, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся, а расследование было полностью проведено в пятидневный срок, судья Суворовского районного суда Одессы провёл заседание в упрощённом производстве», — отметил председатель НСЖУ.

Как сообщала Одесса News, НСЖУ призвала Нацполицию осуществить оперативное расследование по факту нападения группы лиц на рынке «Северный» на журналистов «Седьмого телеканала» Игоря Гвоздева и Виктора Надюка, которые снимали видеосюжет для проекта «Нормально» о нелегальной торговле сигаретами.

Фото: Facebook

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