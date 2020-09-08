Из зала одесского суда: по 15 лет получили узбеки за убийство заложника

Прокуроры Ильичёвского местной прокуратуры поддерживали обвинение в суде в отношении трёх иностранцев, которые совершили ограбление и жестокое убийство заложника.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, следствием установлено, что в июне 2017 года граждане Узбекистана проникли в квартиру по ул. Филатова в Одессе и похитили гражданина Турецкой Республики с целью вымогательства 60 тысяч долларов США выкупа.

«В дальнейшем, осознавая, что выкуп они не получат, злоумышленники убили потерпевшего, чтобы скрыть следы совершённого преступления, а тело закопали в лесополосе в Овидиопольском районе», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников по «горячим следам». Свою вину в убийстве они полностью отрицали.

Приговором суда трёх граждан Узбекистана признали виновными в убийстве, захвате заложника и ограблении и приговорили к 15 годам лишения свободы каждого.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Хозяйственный суд Одесской области рассмотрел иск ООО «Администрация морских портов Украины» к владельцу танкера Delfi и удовлетворил ходатайство об аресте судна компании Mister Drake PC.