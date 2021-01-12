Президент Молдовы приехала в Киев: о чём говорили два руководителя

12 января Президент Республики Молдова Майя Санду находится в Киеве. Это её первый официальный визит после избрания на пост президента Молдовы.

Президенты Молдовы и Украины подписали двусторонние документы по актуальным проблемам двусторонних отношений.



В частности, Президент Молдовы информировала, что во время переговоров с Президентом Зеленским основательно обсуждался вопрос безопасности.

«Мы сосредоточились на вызовах и угрозах, которые влияют как на национальную, так и на региональную безопасность. Стабильность и безопасность Украины и Республики Молдова являются жизненно важными для обоих государств. В этом контексте мы вновь подтвердили нашу взаимную и твёрдую поддержку мирному разрешению конфликтов, основанную на уважении суверенитета и территориальной целостности наших государств в пределах международно признанных границ. Хотела бы подчеркнуть ещё раз, что Республика Молдова решительно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказала Санду.

Украина и Молдова намерены построить современную магистраль, которая позволит сократить продолжительность поездок между столицами двух государств до 5 часов, — заявил Зеленский.

«У нас есть амбициозная идея — это строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинёв. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр. Это сократит путешествие между столицами наших государств до 5 часов», — сказал Зеленский.



Украина и Молдова выступают за сотрудничество по усилению энергетической безопасности, считая необходимым повышать надёжность и диверсифицировать поставки электроэнергии и энергоносителей, — сказано в совместно подписанном документе.

Зеленский отметил, что уже есть немало наработок для углубления сотрудничества между странами в энергетической сфере.

«Это — увеличение объёмов хранения природного газа молдавской стороны в украинских хранилищах, проект транзита европейского газа по территории Молдовы в Украину, возобновление электроснабжения в Молдову и транзита электроэнергии из Украины в Румынию, который пройдёт по территории Молдовы», — сказал Глава Украинского государства.



Кроме того, по словам Зеленского, на переговорах с Санду была отмечена важность пересечения гражданами общей границы с ID-картами.

Также стороны обсудили вопросы совместной борьбы с контрабандой на общей границе, особенно на его приднестровском участке.



Украина и Молдова также решили усилить взаимодействие со странами в Юго-Восточной Европе и на Чёрном море и заинтересованы в присоединении к инициативе «Триморье».

Фото: ОП