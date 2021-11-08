В Аркадии продолжается масштабный ремонт тротуаров (фоторепортаж)

В Одессе продолжаются работы по благоустройству покрытия пешеходной аллеи в Аркадии.

На месте работ побывал фотокор Одесса News.

Демонтаж старой плитки и замена на новую проводится между пляжными комплексами «Ибица» и «Итака». Тротуарная плитка укладывается за деньги местных предпринимателей, имеющих свой бизнес вдоль пляжа «Аркадия».

Завершение всех работ планируется в декабре.

Посмотреть, как выглядело начало ремонта в октябре, можно здесь.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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