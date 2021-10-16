В Аркадии начался масштабный ремонт тротуаров

В одесской Аркадии начался ремонт пешеходной зоны по левую сторону от центральной аллеи.

Как передаёт корреспондент Одесса News, тротуарная плитка за деньги местных бизнесменов заменит старое асфальтное покрытие.

Наш фотокор зафиксировал, как рабочие демонтируют старое покрытие между пляжными комплексами «Ибица» и «Итака».

Планируется завезти более 3,5 тысяч квадратных метров новой тротуарной плитки.

Оплату плитки и всех работ производят предприниматели, работающие вдоль пляжа «Аркадия».

Завершение всех работ планируется ориентировочно в декабре.

Будем надеяться, что новую плитку не смоет в море после первого же ливневого дождя.

Как сообщала Одесса News, по просьбе ООО «ДИА-ЛЕКС» Одесский горсовет принял решение о закрытии движения автотранспорта по ул.Карантинной, на участке между улицами Троицкой и Еврейской, до 27 ноября 2022 года в связи с проведением этой организацией работ по строительству жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземным гаражом.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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