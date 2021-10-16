С помощью Британии на Чёрном и Азовском морях будут построены два порта для ВМСУ

В рамках совместного сотрудничества между Украиной и Великобританией запланировано строительство двух военно-морских баз.

Об этом сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, информирует USM.

По словам дипломата, в новых портах, построенных по стандартам НАТО, будут базироваться войска, а также будет жить персонал с семьями.

«Это будет два абсолютно новых порта, которых так не хватает нашим вооружённым силам и нашему флоту. Это первые две базы, которые будут построены. Есть проекты, есть британская компания, которая будет интегратором этого проекта, работы уже начались», — сообщил Вадим Пристайко.

Уточняется, что для оплаты работ по строительству двух портов Украина будет использовать кредитные средства.

«Нам много что нужно сделать, чтобы сбалансировать возможности России и Украины в Чёрном море. Но мы не гонимся за балансом, мы понимаем, что мы можем рассчитывать на поддержку наших партнёров и друзей — тех, что находятся в Чёрном море», — уточнил Пристайко.

Как сообщала Одесса News, Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли. При этом украинским верфям будут переданы технологии по их строительству.

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