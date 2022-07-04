Разведка Британии: После захвата Лисичанска РФ переключится на Донецкую область  

Российские оккупанты после захвата Лисичанска Луганской области переключатся на Донецкую область, большая часть которой остаётся под контролем украинских сил.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки о войне в Украине в Twitter, сообщает издание ГОРДОН.

Военные Великобритании отмечают, что Лисичанск был последним крупным населённым пунктом Луганской области, находящимся под контролем Украины.

«Теперь внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остаётся под контролем украинских сил. Борьба за Донбасс была упорной и изматывающей, и вряд ли это изменится в ближайшие недели», – говорится в сообщении.



Также в разведке подчеркнули, что вторжение России продолжает оказывать разрушительное воздействие на сельскохозяйственный сектор Украины, из-за чего украинский экспорт в 2022 году вряд ли составит более 35% от общего объёма 2021 года.



«После отступления от острова Змеиный Россия ошибочно заявила, что «мяч теперь на стороне Украины» в отношении улучшения экспорта зерна. На самом деле именно вмешательство России в сельскохозяйственный сектор Украины продолжает усугублять глобальный продовольственный кризис.



Кстати. 3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с «кратным преимуществом» оккупантов. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз.

Как сообщала Одесса News, враг, скованный в возможностях маневра на суше, пытается давить с воздуха.

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