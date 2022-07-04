Израиль отменил ограничения для въезда украинцев. Зеленский похвалил Иерусалим  

3 июля Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) отменил принятое в марте решение о введении необходимости украинцам для въезда в Израиль получать предварительное разрешение МВД страны.

Сегодняшнее решение вступает в силу немедленно, пишет NEWSru.co.il.

Издание отмечает, что дополнительные ограничения для украинцев были введены министром внутренних дел Израиля Айелет Шакед после начала открытого вторжения России в Украину.



Иск был подан в БАГАЦ 12 марта адвокатской конторой Томера Варши по просьбе посольства Украины в Израиле. По мнению истцов, решение Шакед нарушило безвизовое соглашение между Украиной и Израилем.



БАГАЦ полностью принял сторону истцов, придя к выводу, что решение о лишении украинцев возможности въезжать в Израиль без виз на период войны незаконное.



На решение суда отреагировал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.



«Приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, обязывающее правительство Израиля отменить какие-либо дополнительные ограничения на въезд граждан Украины. Верховенство права и уважение к правам человека – это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию», – сказано в твите президента.

В сообщении израильского издания также указывается, что «безвизовый режим не означает автоматического разрешения на въезд в страну. То есть на паспортном контроле при въезде в Израиль гражданину страны, с которой существует соглашение о безвизе, может быть отказано во въезде. Причиной такого отказа, как правило, является подозрение о том, что турист на самом деле приехал в Израиль на заработки. Напомним, что сразу после начала войны в Украине десятки украинских беженцев были таким образом задержаны в аэропорту имени Бен-Гуриона и отправлены обратно в Европу».

Отмечается также, что в воскресенье Айелет Шакед опубликовала реакцию на решение БАГАЦа, в которой говорится, что «нельзя смириться с неограниченным въездом в страну иностранных граждан, когда неясно, намерены ли они выехать и если намерены, то когда». Поэтому, заявляет Шакед, она немедленно обратилась в комиссию Кнессета по внутренним делам с требованием провести заседание по вопросу о разрешении на въезд в Израиль. Вероятно, глава МВД намерена требовать отмены безвизового режима с Украиной.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров прекратил действие соглашения с Российской Федерацией о безвизовом режиме.

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