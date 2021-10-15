Украина вскоре получит от Британии военные корабли

Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли. При этом украинским верфям будут переданы технологии по их строительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко телеканалу «Дом».

«Четыре направления, которые усилят способность нашего военного флота будут реализованы. И в ближайшее время будет объявлено об этом. Я убеждён, что в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС, будет начата работа по строительству двух военно-морских портов, будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании», — сказал посол.

По его словам, первый военный корабль для Украины построят в Великобритании, а затем технологии передадут украинским верфям. Первые корабли, которые британцы передадут Украине — это тральщики. Они помогут защитить побережье от минной угрозы.

«И наконец, что очень важно, мы получим ракетное оружие, которое поможет нам реально усилить способности на море», — сказал Пристайко.

По словам Посла, Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетит Великобританию.

Как сообщала Одесса News, Украина и Великобритания 21 июня 2021 года подписали меморандум о проекте морского партнёрства между консорциумом промышленности Соединённого Королевства и ВМС Украины.

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