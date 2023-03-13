Марченко в Сергеевке возмутился ходом работ на разрушенной врагом 9-этажке

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко посетил посёлок Сергеевка, где ознакомился с ходом восстановительных работ жилой девятиэтажки, по которой в июле прошлого года российскими оккупантами был нанесён ракетный удар.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Одесской облвоенадминистрации.

«С первого дня трагедии мы совместно с руководством Одесского областного совета определили конкретные задачи по ликвидации последствий ракетных обстрелов по Сергеевской общине. Сегодня я приехал проверить ход выполнения всех других работ, на проведение которых мы тоже выделили субвенцию из областного бюджета. Средства получены ещё 31 октября! Но то, что я увидел, не укладывается ни в какие рамки моего понимания. За весь период – уровень и объём выполненных работ критически низкий, а их качество меня полностью не удовлетворяет!» – отметил Максим Марченко.

Начальник ОВА обошёл весь дом, осмотрел ход ремонтных работ на каждом этаже и в квартирах и лично пообщался с жителями пострадавшего дома.

«Ни на один из моих вопросов в присутствии жителей разрушенных и повреждённых квартир, которые, кстати, мне лично пожаловались на плохой уровень ремонтных работ и медленный темп их проведения, председатель Сергеевской поселковой общины Анатолий Чередниченко так и не смог дать мнё четкого ответа на вопрос – а почему же царит такой беспорядок на строительной площадке, а на рабочих местах отсутствуют строители и представители подрядной организации, которая, собственно, и должна проводить ремонтно-восстановительные работы? Да и вообще, почему выполнен столь скудный объём работ? О сроках проведения и завершения работ – в ответ — непонятный бред. Ну и самое главное, меня чрезвычайно возмущает не только тот факт, что не освоена субвенция, но и то, с каким бездушием и безразличием относится к выполнению своих прямых обязанностей председатель Сергеевской общины», — подчеркнул Максим Марченко.

Руководитель области дал поручения начальнику Белгород-Днестровской РВА Василию Самокишу развернуть выездной штаб районной военной администрации прямо во дворе многоэтажки для ежедневного мониторинга и контроля представителями РВА ремонтных работ, а подрядной организации совместно с поселковым советом расписать, утвердить со всеми жителями квартир и обнародовать пошаговый ежедневный план работ и ремонта каждой из квартир трёх подъездов и в целом всей девятиэтажки и придомовой территории.

Кроме этого, соответствующие службы и правоохранительные органы будут направлены в Сергеевскую общину для проведения служебных проверок относительно соответствия занимаемой должности всех ответственных лиц, а в дальнейшем — приняты соответствующие правовые решения.

Как сообщала Одесса News, ночью 1 июля 2022 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по посёлку Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Ракеты попали в жилую девятиэтажку и базу отдыха. Погиб 21 человек, в том числе 12-летний мальчик. Среди пострадавших были дети и беременная женщина.

Фото: ООВА

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