Россия не против продления «зернового соглашения», но только на 60 дней

Россия не возражает против продления срока действия «зернового соглашения» после 18 марта, но только на 60 дней.

Об этом 13 марта на брифинге по итогам переговоров России с представителями ООН в Женеве (Швейцария) заявил замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, его цитирует сайт МИД России.

Представитель российского МИД утверждает, что на пути российских сельхозэкспортёров «сохраняются барьеры» и «заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные изъятия для продовольствия и удобрений на деле не работают».

По словам Вершинина, дальнейшая позиция России будет зависеть от «реального прогресса» по экспорту российского сельхозэкспорта, «включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса».

Вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что желание России продлить «зерновую сделку» только на 60 дней противоречит ранее принятым договоренностям, о чём он написал 13 марта в Twitter.

«Соглашение о черноморской «зерновой инициативе» предусматривает не менее чем 120-дневное продление, поэтому позиция России продлить сделку только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН», – подчеркнул Кубраков.

Он отметил, что следует подождать «официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы».

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре прошлого года говорил в интервью Reuters, что выступает против поставок аммиака из РФ через территорию Украины и согласится на это только в обмен на удерживаемых в России украинских пленных.

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Срок действия «зернового соглашения» истекает 18 марта. Продлить его в ходе визита в Киев 8 марта призвал генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш.

«Экспорт украинских, а также российских продуктов питания и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и сдерживания роста цен на продукты питания», – сказал генсек ООН.

Для справки. Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трёх портов — Одессы, Черноморска и Южного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договорённости о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской «зерновой инициативе» снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек.

За время действия «зернового соглашения» из украинских портов, по данным ООН, вывезли 23,6 млн тонн зерна.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы «зернового коридора». Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

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