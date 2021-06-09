В Одессе в разгаре экомобильное лето

Украинская компания Intellias с целью развития велокультуры в пяти городах Украины, в том числе в Одессе, проводит масштабный проект – Экомобильное лето.

Как сообщает Intellias, проект будет способствовать развитию экомобильности на разных уровнях: от стратегических наработок до улучшения инфраструктуры и проведения образовательных и развлекательных мероприятий.

Проект начался с инициативы #IntelliBike Challenge – в компании выбрали 5 амбассадоров в 5 городах, которые будут пользоваться велосипедом 75 дней лета и делиться своим опытом с другими.

В Одессе таким амбассадором стал Strong Middle Golang Engineer Дмитрий Солодухин.

Своё согласие на участие в проекте Дмитрий объяснил просто: «Хочу увеличить свою физическую активность и в связи с физическими ограничениями — поездки на велосипеде идеальный вариант».

Дмитрий будет пользоваться предоставленным ему от Intellias велосипедом минимум 75 дней — до 31 августа и регистрировать каждую свою поездку в клубе Intellias приложении Strava, делать фото и видео со своих поездок, делиться ими и своим опытом на своих страницах в соцсетях. Если выполнит все условия, оставит велосипед Prode Rocksteady 7.1 себе.

Во второй половине июня Intellias проведёт онлайн-велошколу для всех, кто хочет улучшить свои знания правил дорожного движения и узнать, как ездить безопаснее.

А 7 августа пройдёт первый в Украине фестиваль тактичного урбанизма «РОВЕРнемо», во время которого запланированы маркировка велоинфраструктуры, обустройство велопарковки, детский чемпионат беговелов и другие фестивальные активности.

Кстати. Intellias – одна з крупнейших украинских ІТ компаний, которая объединяет более 1700 профессионалов. Центры разработки компании находятся во Львове, Киеве, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске и Кракове. Также Intellias представлен в Германии, Израиле, США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Компания занимается разработкой комплексного программного обеспечения и предоставлением профессиональных сервисов, специализируясь на автомобильной отрасли, навигационных системах, финансовых и телекоммуникационных технологиях. Intellias дважды получал звание «Велоработодателя года».

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