В Одессе запрещён вылов кефали: штраф за одну рыбину — 595 гривен

С 20 августа по 10 сентября — нерестовый запрет на промышленный и любительский лов азово-черноморских кефалей в Чёрном море и причерноморских лиманах, в зоне контроля Черноморского рыбоохранного патруля.

Об этом говорится в соответствующем приказе Черноморского рыбоохранного патруля от 19.08.2021 года №381.

Запрет установлен в целях сохранения численности этого вида водных биоресурсов во время нереста.

Сообщается также, что вылов азово-черноморской кефали в запретный период является нарушением рыбоохранного законодательства. Компенсация за одну незаконно выловленную особь составляет 595 грн.

Как отмечают рыбинспекторы, сигнализировать о случаях нарушения правил рыболовства или порядка приобретения и сбыта водных биоресурсов можно по телефонам специальной горячей линии: (068) 163-26-73 и (063) 757-82-24.

Кстати. Кефалевые — небольшая группа рыб с замкнутым плавательным пузырём и без боковой линии, проживающих преимущественно в южных морях. Основные подвиды кефали — остроносые, сингиль, лобан и пиленгас. Нерестятся самки кефали на 8-9 году жизни, достигнув 40 см в длину. Для нагула перед нерестом заходят в заливы, лиманы и низовья рек, где обильно питаются, после чего возвращаются в море на нерест. Нерест длится с июня по сентябрь. Пелагическую икру самка извергает на песчаном прогретом солнцем мелководье. Плодовитость сравнительно низкая — до 7 тыс. икринок в одном выводке. После завершения откладывания икры кефаль снова может идти в лиманы и реки для нагула или оставаться в море на зимовку, не совершая больших миграционных переходов.

Одесса News информировала о проблемах в борьбе с браконьерами в Национальном природном парке «Тузловские лиманы», что в Одесской области.