Зеленский на 5 лет закрыл три оппозиционных канала — «112 Украина», NewsOne, Zik

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против народного депутата Тараса Козака и телеканалов Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne, Zik.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в сообщении.

Тарас Козак является владельцем телеканалов 112 Украина, ZIK, Newsone. Против него вводятся следующие ограничительные мероприятия:

блокировка активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины;

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определённого вида деятельности;

полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим законом;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платёжным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Также на 5 лет ввели санкции против каналов «112-Украина», «NewsOne», «ZIK — Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 112-ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Санкции против телеканалов предусматривают:

блокировку активов;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определённого вида деятельности;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространении телепрограмм/предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования и другие.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, во время заседания СНБО путём письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины.

«Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке», — рассказал Данилов.

Руководитель NewsOne Юрий Буряк сообщил, что все три телеканала уже отключены, вещание продолжается только в YouTube.

Артём Марчевский, генеральный продюсер телеканала «112», также прокомментировал происходящее: «Насколько мы видим, нас уже отключили от эфира. У ZIK была цифровая лицензия и спутниковая, у NewsOne и «112» только спутниковая. Мы продолжаем вещать на YouTube — интернет пока ещё не подконтролен этим идиотам, и остаётся для нас пока единственной доступной площадкой», — сообщил Марчевский.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года власти Российской Федерации сняли санкции с трёх украинских предприятий, рассчитывая, что Украина пойдёт на ответные шаги.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.