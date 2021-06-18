Куда пойти в Одессе на выходные дни 19-21 июня

Выходные и праздничные дни в Одессе 19-21 июня будут изобиловать культурными ивентами — спортивными мероприятиями и выставками, фестивалями и театральными постановками, экскурсиями и художественными выставками.

В Украине смягчили карантинные ограничения и даже Министр культуры призвал покупать билеты на концерты, мастер-классы, спектакли и в кинотеатры «для постепенного восстановления сферы культуры и гостеприимства и вывода её из кризиса».

Выбор, как всегда, за Вами!

19 июня в парке Победы состоится самое массовое спортивное событие в Одессе – Олимпийский день. Иероприятие посвящено дню создания Международного Олимпийского комитета. Главное событие праздника – массовый забег, участие в котором могут принять все желающие, независимо от возраста. Участники смогут выбрать забег от 50 до 500 метров. Все спортсмены получат сертификаты участника Олимпийского дня. В спортивном ивенте примут участие олимпийские чемпионы Виктор Михальчук, Яков Железняк, Николай Авилов, Елена Соколовская, Николай Мильчев и другие. В рамках праздника концерт при участии известных танцевальных коллективов города и представителей разных видов спорта – карате, чирлидинга и других. Приходите к 9.00.

19 июня — «Богема» — лирическая опера Джакомо Пуччини, в основу которой положена личная драма героев, пройдёт в Одесском оперном театре. Цена билетов от 50 до 610 гривен. Приходите к 19:00.

19 июня в Зелёном театре концерт самой рейтинговой украинской группы LATEXFAUNA. Если хотите услышать, как вместе звучат украинский суржик и дрим-поп, приходите к 19.00. Стоимость билетов – 400-900 грн.



19 июня в 19:00 в Одесском Доме клоунов спектакль театра «Маски» «Дон Жуан»– весёлое, яркое, праздничное действо! Цена билетов от 180 до 350 гривен.

19-20 июня на набережной Малого Фонтана откроется выставка-ярмарка юных художников «Пейзажи Малого Фонтана». В уличную экспозицию войдут работы юных художников школы имени Костанди – месяц назад они рисовали картины на пленэре у моря. Студенты создавали пейзажи, которые открываются с нового ракурса набережной. Желающие смогут поддержать юных художников и приобрести работы. Выставка будет открыта с 10:00 до 21:00.

19-20 июня на 6-м км Овидиопольской дороги в рамках традиционного фестиваля «Хочу в Одессу» стартует Всеукраинский фестиваль по дрифтингу Odessa Drift Battle Festival.

19 и 20 июня всех любителей вкусно поесть и хорошо провести время ждут в гости на цимес-маркете «Искра». Гастрономический фестиваль пройдёт в здании одесского Главпочтамта. Посетителей ждёт море вкуснятины. Ярмарка будет открыта с 11:00 до 22:00.

19-21 июня в Одесском художественном музее пройдёт longweekend. В эти дни посетить экскурсии и мастер-классы в музее можно будет по специальному динамичному графику. В программе викенда – посещение музейного грота, экскурсия «5 хайлайтов за 30 минут», обзорная экскурсия «OFAM, nice to meet you», мастер-класс по коллажу, экскурсия «Ретроспектива будущего» и мастер-класс «Реставрация – продолжение жизни искусства». Тем временем во дворе музея посетители смогут скупиться на барахолке и выпить ароматный кофе. Приходите к 12:00. Стоимость билетов – 50-100 грн.

19-21 июня в Музее восковых фигур (ул. Ришельевская, 4) выставка картин Виктора и Юрия Осетенко «Храмы. Духовность Одессы». Выставка знакомит с культовыми сооружениями города, храмами и церквями Одессы.

20 июня концерт нового музыкального проекта Святослава Вакарчука «Оранжерея» состоится в Театре музыкальной комедии им.М.Водяного. Цена билетов от 450 до 3 050 гривен. Приходите к 20:00.

20 июня в Зелёном театре на сцену арт-пространства выйдет португальский певец и победитель Евровидения-2017 Salvador Sobral. Исполнитель выступит в сопровождении джазовых музыкантов. Для одесской публики Сальвадор исполнит произведения из своего нового альбома и, конечно, победную Amar Pelos Dois. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 450-1250 грн.

20 июня в Музее западного и восточного искусства увлекательная лекция-представление для юных одесситов р двенадцати подвигах Геркулеса. Экскурсию по Стародавней Греции проведёт Фоня. Дети познакомятся с богами и героями и погрузятся в героические приключения любимого греческого мифологического персонажа Геркулеса. Помогать Фоне будет научный сотрудник музея Настя. Лекция-представление проходит при участии актера Одесского театра кукол Александра Богдановича. Рекомендованный возраст 6+. Приходите к 12:00. Стоимость билетов – 200 грн.

20 июня в Одесской областной филармонии – литературно-драматический проект Александра Гутина и Оскара Кучеры «Я не умею плакать» — наша жизнь глазами давно забытых вещей. Старая пластинка, перегоревшая лампочка, поломанная игрушка… Что, если они умеют слышать, говорить и чувствовать? Цена билетов от 300 до 850 грн. Приходите к 19:00.

До 23 июня в Музее западного и восточного искусств художественная выставка «Нонконформисты». Она поразит вас своим размахом.

До 4 июля Дом Рериха приглашает на первую посмертную выставку картин художника Одесского порта Святослава Скоробогатова. Экскурсии под названием «Архитектура и история Одессы в акварелях Святослава Скоробогатова» будут проходить каждое воскресенье.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Таймер

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.