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  3. Летний театр одесского Горсада приглашает на «Осеннюю свадьбу»

Летний театр одесского Горсада приглашает на «Осеннюю свадьбу»

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Что объединяет эти слова: бычки, фингал, стул, форшмак, Пэрэсыпь? Таки да, это «Одесская свадьба». Как гуляют в нашем городе свадьбы, нигде их не гуляют. Осталось только пережить тот судный день, день в канун свадьбы.

К Одесской свадьбе готовились:

  • Мама жениха — Ирина Токарчук
  • Папа жениха — Яша Гопп
  • Сосед — Ицхак Авербух
  • Соседка — Надежда Сальникова
  • Тамада — Елена Головина
  • Музыканты.

    Специальный гость на премьере спектакля-комедии «Одесская Свадьба» — Михаил Михайлович Жванецкий.

Место проведения: Летний театр.Одесса. Горсад.

Дата и время начала: 29 августа, суббота, 20:00.

Цена билетов: от 250 до 390 грн. Из можно таки купить здесь.

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