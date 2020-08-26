Летний театр одесского Горсада приглашает на «Осеннюю свадьбу»

Что объединяет эти слова: бычки, фингал, стул, форшмак, Пэрэсыпь? Таки да, это «Одесская свадьба». Как гуляют в нашем городе свадьбы, нигде их не гуляют. Осталось только пережить тот судный день, день в канун свадьбы.
К Одесской свадьбе готовились:
- Мама жениха — Ирина Токарчук
- Папа жениха — Яша Гопп
- Сосед — Ицхак Авербух
- Соседка — Надежда Сальникова
- Тамада — Елена Головина
- Музыканты.
Специальный гость на премьере спектакля-комедии «Одесская Свадьба» — Михаил Михайлович Жванецкий.
Место проведения: Летний театр.Одесса. Горсад.
Дата и время начала: 29 августа, суббота, 20:00.
Цена билетов: от 250 до 390 грн. Из можно таки купить здесь.