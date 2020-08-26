Летний театр одесского Горсада приглашает на «Осеннюю свадьбу»

Что объединяет эти слова: бычки, фингал, стул, форшмак, Пэрэсыпь? Таки да, это «Одесская свадьба». Как гуляют в нашем городе свадьбы, нигде их не гуляют. Осталось только пережить тот судный день, день в канун свадьбы.

К Одесской свадьбе готовились:

Мама жениха — Ирина Токарчук

Папа жениха — Яша Гопп

Сосед — Ицхак Авербух

Соседка — Надежда Сальникова

Тамада — Елена Головина

Музыканты.



Специальный гость на премьере спектакля-комедии «Одесская Свадьба» — Михаил Михайлович Жванецкий.

Место проведения: Летний театр.Одесса. Горсад.

Дата и время начала: 29 августа, суббота, 20:00.

Цена билетов: от 250 до 390 грн. Из можно таки купить здесь.