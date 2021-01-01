Ломаченко назвал своего потенциального соперника

Боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области, бывший чемпион мира в лёгком весе Василий Ломаченко хотел бы встретиться с Джервонтой Дэвисом.

Василий Ломаченко рассказал, кто лучший боксёр в его весовой категории и с кем хотел бы провести следующий бой.

«Мне сложно судить, я же не боксировал ни с Девином Хейни, ни с Джервонтой Дэвисом. Мне больше нравится Дэвис, потому что он агрессивный. И он левша, мне нравится с ними боксировать. Это если мы говорим, кого бы я выбрал на следующий бой. Если бы у меня была такая возможность. Мол, давайте с ним — давай. И организовали бы поединок. Я бы выбрал его.

Но я сомневаюсь, что промоутеры смогут это сделать. Сейчас, прямо сразу взять и организовать следующий бой — не знаю», — сказал Ломаченко.

Как сообщала Одесса News, Ломаченко планирует вернуться на ринг после поражения от Теофимо Лопеса в апреле-мае 2021 года.