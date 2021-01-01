Первое новогоднее утро в Одессе (фоторепортаж)

Снова пришёл новый год в Одессу.

После ночного бодрствования — кто за праздничными столами дома, у телевизора, а кто у городской ёлки на Думской — одесситы отдыхают. Даже в 11 часов утра нашему фотокорреспонденту попадались немногочисленные прохожие. И даже по самым оживлённым в обычные дни улицам сегодня проезжали одиночные автомобили.

Работали трамваи и троллейбусы, совершавшие свои по графику поездки практически без пассажиров. Редких прохожих можно было встретить на автостанции и вокзале.

И очень неожиданным было появление группы молодых людей, совершающих утреннюю пробежку в новогодних «прикидах», и велосипедистов под городской ёлкой на Думской площади.

В одиночестве был замечен сине-жёлтый бык — новая скульптура символа года, напугавшая то ли расцветкой, то ли своей мордой, скорее смахивающей на свиную, чем на бычью, прогуливавшуюся собачку.

Но со временем Одесса стала оживать — появилось больше прохожих, открылись кафешки… Город проснулся.

С Новым годом, Одесса! С Новым годом, одесситы!

Фото: Одесса News/Александр Александров