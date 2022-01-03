Муниципальный театр музыки имени А.Салика приглашает в новогоднее путешествие

6 января в 11:00 и 15:00 – новогоднее представление «Сказочное путешествие по городам ЮНЕСКО», на которое приглашает Одесский Муниципальный театр духовой музыки имени А. Салика.

Спектакль знакомит зрителей с литературными городами Финляндии, Польши, Южной Кореи, Ирландии, Ирака и сказочными героями, а также персонажами литературной Одессы. В спектакле соединены кино, театр, музыка и интерактив, что делает постановку современной и интересной для зрителя.

В постановке представления принимают участие не только профессиональные актёры и музыканты, но и юные исполнители.

Вход – бесплатный.

Адрес: ул. Приморская, 59, Муниципальный театр духовой музыки имени А.Салика.

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