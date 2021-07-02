Куда пойти в Одессе на выходные 3-4 июля

Выходные дни в Одессе 3-4 июля будут изобиловать красочными культурными ивентами — спортивными мероприятиями и фестивалями, театральными постановками и экскурсиями, концертами и…

Выбор, как всегда, за Вами!

3 июля на Аллее футбольной славы у центрального входа на стадион «Черноморец» работает фан-зона, где можно поболеть за украинскую сборную, которая в 22 часа сойдётся в футбольном поединке с командой Англии. Трансляция матча пройдёт на экране размером 8 на 4 метра. В перерывах между таймами болельщиков ждёт розыгрыш ценных призов и зона фуд-корт. Вход свободный.

3 июля в 20:00 на Летней концертной арене «Морвокзал» поёт Марио Бионди – отменный современный фьюжн, соул, acid-jazz. Харизма певца, его эмоциональная подача и чарующий баритон делают его мировой знаменитостью. Его называют Итальянским Барри Уайтом. Обладатель тёплого, бархатного оперного баритона. Его творческие успехи и достижения – удивительные результаты продаж всех его альбомов и вдохновляющие дуэты с мировыми звёздами. Истинные ценители музыки обязательно придут на концерт, чтобы услышать его голос вживую — этого исполнителя нельзя слушать в электронном формате. Цена билетов от 500 до 900 гривен.

3 июля Университетский планетарий в парке Шевченко приглашает желающих посетить лекцию «Увлекательные полёты космических аппаратов к кометам». Также гости посетят экспозиции «Гагарин — первый космонавт планеты», «Украина — космическая держава», «Одесса в истории космонавтики», «Морской космический флот Одессы», «Парад Планет». Запланирована демонстрация звёздного неба, 3D фильмов на куполе Планетария, просмотр звёздного неба на старинном телескопе астрономической обсерватории фирмы «Кук и сыновья». Приходите к 20:00. Стоимость билетов – 50-100 грн. Справки и запись по тел.: (093)1917196.

3 июля кафе Le Patio и гостиница «Лондонская» приглашают в гости всех, кто желает убедиться, что Одесса – это город гастрономического праздника! На встрече под названием «Вечер Одесской кухни» можно попробовать самые знаменитые блюда одесской кухни в неограниченном количестве. В меню вечера – мидии, икра из синих, икра дунайки, тюлечка, форшмак, копченый катран, палтус, салат из помидоров микадо, запечённый перец с бессарабской брынзой, рапана и другие колоритные яства. Дегустация блюд пройдёт под музыкальное сопровождение с горячими одесскими мотивами. Приходите к 18:00. Стоимость – 900 грн. Дети с 6 до 12 лет — 450 грн. Дети до 6 лет – бесплатно. Всех гостей ждет welcome drink — летняя Sangria! Резерв столиков по телефону: 050 391 10 21.

3 июля в библиотеке имени Грушевского презентация фотовыставки «Другая жизнь». Экспозиция посвящена 10 историям о беженцах, их адаптации и социализации в Одесском регионе. Каждая история – это пять фотографий новой жизни. Все истории разные, но финал везде одинаковый – для всех Одесса стала вторым домом. Над выставкой работали фотографы на волонтёрских началах. Приходите к 12:00.

3 июля Одесский ботанический сад станет концертной площадкой для экс-солистки группы «Флёр» Ольги Пулатовой. Концерт «Песни для ботанов» пройдёт в рамках культурно-социального арт-проекта «АртСезоны в Ботсаду». Пулатова выступит в тандеме с Анастасией Кузьминой (скрипка) и Дмитрием Безверхим (перкуссия, ударные). Зрителей ждёт акустическое звучание и любимые песни. Специальный гость вечера — группа «Запись Дубля». Приходите к 19:30. Стоимость билетов – 250-300 грн.



3 и 4 июля театр «Маски» покажет премьеру спектакля «Идеальный фасон» по пьесе сербского драматурга Владимира Джурджевича. В ролях — Георгий Делиев и Евгений Чепурняк. Пьеса впервые ставится на украинской сцене. Продолжительность спектакля — 1 час 30 минут. Спектакль о том, что иногда нужно выпустить пар, вспомнить о мечте, стряхнув с неё пыль, и поддаться порыву. Это трагикомедия о любви, ревности и других актуальных вопросах современности. Стоимость билетов от 200 до 400 гривен. Приходите к 19 часам.



3-4 июля — два дня живого ивента на полюбившейся площадке Gagarinn Hotel в Аркадии — Games Gathering. Главное пати конференции состоится вечером 3-го июля на пляже Отрада. На живой конференции вас ждут лекции ведущих специалистов индустрии; инди шоукейс с интересными проектами; стена вакансий с топовыми предложениями от спонсоров и партнёров; конкурсы; финал арт-челленджа для художников локаций; вечеринки на берегу Чёрного моря; бесплатное пиво. У вас будет возможность задать вопросы опытным разработчикам, пообщаться с потенциальными работодателями, найти инвестора или паблишера и наладить контакты с новыми бизнес-партнёрами. Информация на сайте Games Gathering. Не упустите возможность стать частью крутейшего летнего геймдев события! Регистрируйтесь здесь — https://ggconference.com/conference/games-gathering-2021-odessa/#registration

3 и 4 июля арена Одесского цирка покроется льдом: здесь покажут шоу «Ледовое Королевство». Посетителей встретят жители Объединённого Ледового Королевства: эльфы, хоббиты, фавны, аватары и феи. Вместе они будут бороться с Генератором Зла, который плохо влияет на королеву волшебного леса Малифисенту. Эта история научит маленьких зрителей настоящей дружбе, взаимовыручке и вере в собственные силы. В программе циркового шоу номера классического цирка на льду с акробатами, жонглёрами, фокусниками и воздушными гимнастами. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 150-450 грн.

4 июля на Морвокзале отчётный танцевальный концерт одесской школы студии Dass Team. Это будет не просто отчёт, а настоящее развлекательное шоу, с артистами, танцевальными номерами различных стилей, показом моделей. Поёт Феликс Шиндер. Цена билетов 250 гривен. Приходите к 20:00.

4 июля присоединяйтесь к традиционному велопробегу «VELO-FAMILY». Мероприятие пройдёт в рамках празднования памяти святых Петра и Феврони. Старт в 16:30. 1-я колонна: от храма иконы Божией Матери «Споручница грешных» (ул.Семёна Палия, 103а). 2-я колонна: от храма святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Академика Королёва, 43в) Колонны направятся к Спасо-Преображенскому кафедральному собору (Соборная площадь, 3). От Спасо-Преображенского кафедрального собора обе колонны велосипедистов направятся в Парк Победы, где продолжится празднование молодёжными посиделками. В программе мероприятия живая музыка, мастер-классы и конкурсы для все семьи. Приходите к 18.00. Телефон для справок: 0979760160.

До 4 июля Дом Рериха приглашает на первую посмертную выставку картин художника Одесского порта Святослава Скоробогатова. Экскурсии под названием «Архитектура и история Одессы в акварелях Святослава Скоробогатова» будут проходить каждое воскресенье.

С 4 июля в Музее западного и восточного искусства откроется арт-проект художницы IraVish «Куклы. Познание мира». Проект посвящён исследованию вопроса значения кукол в жизни ребёнка, их влияния на формирование детского сознания. В живописной части проекта художница показывает как девочки познают мир, проигрывая с куклами социальные и общественные роли. Однако с помощью кукол происходит и манипуляция сознанием, формирование клишированного типа восприятия реальности. Для проекта художница создала около 20-ти портретов обнажённых кукол. Приходите к 15:00.

До 5 июля Одесская епархия проводит международную Православную выставку–ярмарку “Лето Господне”, в котором примут участие монастыри и приходы Украинской Православной Церкви, иконописные мастерские, мастера церковных ремёсел из Украины, Беларуси, Греции, Боснии и Герцеговины, Сербии, Молдовы. Будут представлены духовная литература, периодические издания, иконы современных иконописцев, церковная утварь, шитьё, церковные ткани, ювелирные изделия, керамика, декоративные глиняные изделия, ладан, кадильный уголь и многое другое. В рамках выставки-ярмарки пройдут различные духовно-просветительские и благотворительные мероприятия. Ежедневно будут проводиться мастер классы по росписи чашек, макраме, оригами и каллиграфии. Место проведения: Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь г.Одесса, ул. Успенская, 4. Время работы выставки с 9:00 до 19.00. Телефоны для справок: 068-744-86-53, 099-480-21-63.

До 12 июля выставка творческих работ украинского художника Дмитрия Штеникова «Моя цветущая Украина» в КУ «Городская художественная галерея» (ул. Успенская, 4б).

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Grad.ua, Таймер