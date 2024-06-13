В галерее #ARTODESSA Горсада открылась выставка графики воина ВСУ

До 21 июня в галерее Летнего театра Городского сада #ARTODESSA будет выставка графики воина ВСУ Андрея Роика.

Серия графических произведений, исполненных карандашом на бумаге, создана в течение 2022-2024 годов. Выставка о побратимах, о боевых действиях, об ожиданиях, дороге, о стыке иллюзии и реальности.

Дополнением к серии графических работ является поэзия воина ВСУ Александра Аванесова (главный сержант роты, старший солдат). Его стихи, как личный дневник, рефлексируют пережитый путь. На выставке представили переизданный сборник стихов Александра Аванесова «Аккорды войны». Приобрести книгу и поддержать автора можно в галерее.

Вход свободный.

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