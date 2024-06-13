В Одесской области водитель пытался перевезти в Молдову 8 кг чёрной икры

В пункте пропуска «Староказачье» пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили более 8 кг осетровой икры. Дорогой деликатес в Молдову пытался незаконно доставить водитель рейсового автобуса.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что во время осмотра багажного отделения группа обнаружила в двух термосумках стеклянные банки и пластиковые контейнеры с чёрной икрой.

«Никаких документов о происхождении товара и его приобретении водитель предоставить не смог. Он сообщил, что согласился по просьбе неизвестного перевезти передачу в Молдову», — говорится в сообщении.

Икра изъята в установленном порядке и направлена на экспертное исследование.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года пограничники Одесского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции и представителями Национального природного парка «Тузловские лиманы» разоблачили двух рыбаков, незаконно производивших ловлю живых водных биоресурсов.

Фото: Госпогранслужба

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