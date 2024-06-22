В Одессу съехались высокие полицейские чины Украины, Молдовы и Литвы

В Одессе под председательством заместителя председателя Накцполиции Украины Александра Фацевича состоялась трёхсторонняя рабочая встреча с коллегами из Молдовы и Литвы.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в чрезвычайных ситуациях и при военном положении.

Делегацию из Молдовы возглавил заместитель начальника Генерального инспектората полиции МВДАлександр Бежан. Литву представил советник отдела двустороннего сотрудничества Управления международного сотрудничества Департамента полиции при МВД Литовской Республики Альвидас Медалинскас. Украину, кроме Александра Фацевича, представляли руководители различных подразделений НПУ, начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Иван Жук.

Украинские правоохранители поделились с зарубежными коллегами приобретённым опытом противостояния вооружённой агрессии, обеспечения правопорядка и безопасности граждан внутри страны в условиях правового режима военного положения. В частности, рассказали об организации стабилизационных мероприятий на блокпостах, охране стратегически важных объектов, противостояли мародёрству, выявляли диверсантов, эвакуировали население и противостояли врагу на линии фронта.

В пример привели героическую работу Объединённой штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють», которая вместе с ВСУ даёт достойный отпор врагу. Отдельно остановились на проектах безопасности, в частности, «Полицейский офицер общины», «Офицер Службы образовательной безопасности», «Безопасный город», которые удачно реализуются правоохранителями с целью защиты жителей объединённых территориальных общин.

Также украинские полицейские акцентировали внимание зарубежных коллег на постепенном переходе к цифровизации в фиксации правонарушений, в частности, на дороге, что значительно упрощает работу и экономит время участников этого процесса.

«Несмотря на тот опыт, который у нас уже есть, мы продолжаем учиться и развиваться. И готовы делиться приобретённым с вами. Должны вас заверить: вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и сотрудничество», — сказал зарубежным коллегам начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Иван Жук.

Зарубежным гостям было интересно, как украинские правоохранители строят диалог с общественностью в контексте войны, обеспечивают профилактическую работу среди специального контингента, контролируют гражданское оружие, организуют реагирование на экстренные вызовы.

«Вы приобрели колоссальный опыт, которым охотно делитесь с нами. Спасибо за открытость и искренность. Для нас это много значит в сотрудничестве с вами по противостоянию внешней агрессии и преступности», — сказал заместитель начальника Генерального инспектората полиции МВД Республики Молдова Александр Бежан.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года в полиции Одесской области создан специализированный центр по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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