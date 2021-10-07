Оборотная сторона благоустройства зоны отдыха «Жевахова гора в Одессе»: украли 1 миллион

Одесские правоохранители разоблачили должностных лиц в подделке документов и присвоении почти миллиона гривен бюджетных средств, выделенных на обустройство зоны отдыха на Жеваховой горе.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Установлено, что при реализации проекта «Общественный бюджет г.Одессы», в рамках которого на создание объекта отдыха для местных жителей и туристов было выделено 1,3 млн гривен, правонарушители нанесли более 900 тысяч гривен убытков бюджету города, нарушив требования проектно-сметной документации.

По результатам досудебного расследования правоохранители объявили подозрение подрядчику по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением, совершённое в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела с обвинительным актом направлены в суд.

Обвиняемый, по информации Одесской облпрокуратуры, внёс в акты приёма выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах фактически выполненных работ и их стоимости, и подписал их.

Так, по договору подряда на территории зоны отдыха должны были установить стелу с надписью «Жевахова гора» из железно-бетонных букв, ротонду и колонну, стилизованную под «греческий стиль», 10 скамеек для отдыха, пешеходную тропу, обустроенный бордюр тротуара.

Однако, согласно заключению экспертизы, надпись «Жевахова гора» не соответствует сметной документации, так как она обита некачественным материалом и не соответствует фактическим размерам по проекту. Ротонда и колоннада не выполнены в «греческом стиле» и не соответствуют размерам и материалам, которые должны были использоваться при их производстве. Бордюрный камень вообще отсутствует, вместо него хаотично разбросаны виноградные столбы, которые никак не зафиксированы.

Таким образом, все работы выполнены кустарным способом, а их общая стоимость составляет 340 000 гривен.

Как сообщала Одесса News, правоохранители направили в суд обвинительные акты в отношении должностных лиц, которые присвоили почти семьсот тысяч гривен бюджетных средств, выделенных в рамках проекта «Общественный бюджет г.Одессы» на ремонт приюта для животных.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области, облпрокуратура

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