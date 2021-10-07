Одесситы получили ещё одного вершителя судеб

Президентским Указом №500/2021 назначена судья в Одесский окружной админсуд.

Текст Указа публикуется на официальном сайте Офиса Президента Украины.

В нём, в частности, сказано, согласно части пятой статьи 126, статьи 127 и частей первой и второй статьи 128 Конституции Украины «назначить в местных административных судах на должности судьи Одесского окружного административного суда Скупинскую Елену Вадимовну.

Указ подписан 6 октября.

Известно, что новый судья в Одессе родилась в Днипре. По декларации за 2017 год, когда она работала судьёй Днепропетровского суда, за ней числилось 2 квартиры в Луганске площадью 56,5 и 77,9 квадратных метров соответственно, там же другое нежилое помещение площадью 135,6 кв.м, апартаменты в Алуште (Крым) площадью 59,5 кв.м, квартира в Днипре (площадь 152 кв.м), 2 гаража по 18 кв.м каждый. В собственности Скупинской VOLKSWAGEN JETTA 2016 года выпуска, у её мужа — Олега Витальевича — VOLKSWAGEN TOUAREG 2014 года выпуска. Вместе с мужем они являются владельцами нескольких частных фирм — ЧП «Украинская юридическая группа», ООО «ВАВИЛОН-ИНДАСТРИ АРТ», ООО «УКРМЕТИНВЕСТБУД» и другие.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года на должность судьи Одесского окружного административного суда был назначен Хурса Александр Александрович.

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