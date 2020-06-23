Зеленский свои указом назначил судей в Одессе и области

Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом от 22 июня 2020 года назначил в некоторых местных общих судах Одессы и Одесской области судей.

Текст указа обнародован на сайте Главы государства.

В частности, назначены на должности судьи Кодымского районного суда Одесской области Вороненко Денис Валерьевич; судьи Коминтерновского районного суда Сафарова Анжелика Фархатовна; судьи Николаевского райсуда Банташ Дмитрий Сергеевич; судей Приморского районного суда города Одессы Кузнецова Виктория Викторовна, Русева Анжелика Сергеевна, Цыб Ирина Владимировна.

Ранее, как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом от 19 июня 2020 года наградил группу медицинских работников Одесской области государственными наградами и почётными званиями по случаю Дня медицинского работника.