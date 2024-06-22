На пожаре в 9-этажке по ул. Академической в Одессе пострадал 50-летний мужчина

Вечером 21 июня в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Приморском районе Одессы по улице Академической.

Как сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, на месте спасателями установлено сильное задымление и возгорание в квартире на 5-м этаже 9-этажного жилого дома.

«Во время ликвидации пожара спасён пострадавший гражданин 1974 года рождения, который в состоянии средней тяжести с отравлением продуктами горения — госпитализирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с нижних этажей спасателями эвакуированы 5 человек.

Причина пожара, ущерб и детали – устанавливаются. От ГСЧС Одесской области привлекались 8 единиц техники и 30 пожарных.

Одесса News рассказывала о пожаре, который произошёл 12 июня в квартире дома на проспекте Академика Глушко в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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