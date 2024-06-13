Из Одессы в Краматорск отправился необычный поезд

В Одессе 12 июня Укрзализныця и движение «Жёлтая лента» превратили рейсовый поезд №192/191 Одесса–Краматорск в символ поддержки украинцев во всех оккупированных городах и самых маленьких сёлах.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что на ливреи вагонов поезда поверх жёлтой полосы нанесены названия всех временно оккупированных населённых пунктов. Маршрут поезда №192/191 Одесса–Краматорск пролегает через 25 станций, в том числе Днепр и Славянск. Пассажиры этого рейса получили буклеты с желтой лентой, которую могут связать в знак солидарности с активистами движения, которые с риском для собственной жизни сопротивляются оккупации.

«Имена и лица активистов движения «Жёлтая лента» по соображениям безопасности остаются анонимными. Однако для них важно, что на подконтрольных территориях знают и не забывают об их сопротивлении», — говорится в сообщении.

Все пассажиры поезда также могут написать слова поддержки активистам движения. В части вагонов для этого установлены специальные ящики и листовки. Команда «Жёлтой ленты» безопасным способом распространит эти открытки онлайн среди участников сопротивления.

«Сегодня первый рейс поезда ЖЛ-он курсирует в поддержку движения «Жёлтая лента». Ранее этот поезд курсировал по маршруту Одесса-Луганск через Константиновку, соответственно проходил часть оккупированных территорий. Это сигнал от «Укрзализныци», что мы помним и поддерживаем всех, кто находится во временной оккупации. Мы готовы ехать за ними, как только появится возможность — у нас уже есть опыт работы на деоккупированных территориях. Мы готовы заезжать во все населённые пункты, которые можно увидеть на жёлтой ленте нашего поезда», – рассказал заместитель директора пассажирской компании «Укрзализныця» Александр Шевченко.

Для справки. «Жёлтая лента» – самое большое движение ненасильственного сопротивления оккупации. Он возник в марте 2022 года в Херсоне, когда в знак сопротивления российским оккупантам местные активисты и активистки стали цеплять и рисовать жёлтые ленты как символ Украины. С тех пор на всех временно оккупированных территориях тысячи участников и участниц оказывают системное сопротивление: призывают бойкотировать референдумы и выборы, уничтожают российскую пропаганду, фиксируют передвижение врага.

Одесса News информировала о партизанском движении, которое ширится на временно оккупированных Россией украинских территориях.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ

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