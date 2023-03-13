Дела партизанские: В Мариуполе появилось украинское радио, а в Крыму — граффити

На временно оккупированных Россией украинских территориях ширится партизанское движение.

Как сообщил 12 марта Telegram-канал мариупольских партизан «Маріуполь. Спротив» во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области появилась возможность поймать радиоволну украинского радио.

«Вы не поверите, что именно звучит в Мариуполе из радиоприёмника. Русня, уже готовитесь отступать?!» – говорится в сообщении.

Об этом также написал советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.

«В Мариуполе заработало украинское радио. Простым поиском по частотам. Передавайте близким – теперь Украина ещё ближе», – написал он.

Тем временем в Симферополе временно оккупированного Крыма активисты нанесли более 130 проукраинских граффити за последние дни.

Об этом сообщило движение «Жёлтая лента».

«В очередной раз демонстрируем отношение населения полуострова к так называемой принудительной «мобилизации» в России. По всему городу нарисовано более 130 граффити за последние дни! Акмесджит (жилой район Симферополя, — ред.) действительно весь светится от жёлтого», – рассказали в движении.

В «Жёлтой ленте» добавили, что в Крыму растёт количество активистов, готовых к решительным действиям.

В Севастополе, Ялте и Симферополе запестрели половинки сердец флешмоба «Единое сердце Украины», ленты и открытки.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года во временно захваченном Мариуполе на стене казармы, где располагаются российские военные, появилась надпись «Слава ВСУ».

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