408-й день войны: ситуация на юге страны напряжённая, но контролируемая ВСУ

Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается напряжённой, но контролируемой.

Об этом сообщает в последней сводке о военной ситуации в регионе в Facebook Оперативное командование «Юг».

Отмечается, что враг продолжает применять тактику террора гражданского населения, атакуя прифронтовые территории путём нанесения авиационных ударов управляемыми авиабомбами, продолжает забрасывать взрывчатку разведывательными дронами. «Просто в скопление людей», — подчёркивается в оперативной сводке.

На отдельных направлениях работала вражеская артиллерия. В течение предыдущего боевого дня нанесены существенные разрушения и повреждения десятку зданий, разрушен детский сад, 7 местных жителей ранены.

В результате точной боевой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений вражеское войско на юге Украины ослаблено на 13 оккупантов, 1 РСЗО «Град», 1 самоходную гаубицу «Мста-С», 3 беспилотных разведчика типа «Мавик-3», 2 автомашины, уничтожен наблюдательный пункт на одном из островов.

Сообщается, что в Чёрном море корабельная группировка противника состоит из 9 кораблей, которые маневрируют у юго-восточного побережья Крыма. Из-за мощного шторма все ракетоносители заведены в пункты базирования.

Как сообщала Одесса News, российские оккупанты включили порты Мариуполь и Бердянск в реестр морских портов России.

На главном фото миномётчик ВСУ.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook

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