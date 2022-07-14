В Одессе открылся Центр помощи временно перемещённым лицам из Мариуполя

В Одессе начал работу ещё один Центр помощи временно перемещённым лицам — «Я-Мариуполь» для оказания помощи мариупольцам, которые проживают в Одессе.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Центр создан мэрией Мариуполя при поддержке мэрии Одессы и различных волонтёрских организаций. Здесь для мариупольцев предоставляется медицинская, психологическая, юридическая и гуманитарная помощь.

Центр работает в тесном сотрудничестве с городскими структурами, правоохранительными органами и благотворительными организациями.

На открытии нового Центра присутствовали городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и заместитель мэра Одессы Павел Вугельман.

«Команда нашего мэра помогает Центру, чтобы гости Одессы чувствовали себя комфортно, и желает всем скорейшего возвращения в освобождённые, мирные и отстроенные родные города», — сказал Павел Вугельман.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года в Одессе открылся Городской гуманитарный волонтёрский центр помощи беженцам, ежедневно предоставляющий помощь нуждающимся.

Фото: «Одесса»

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