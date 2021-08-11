Одесский оперный приобщит к миру великого Джузеппе Верди

15 августа Одесский оперный театр предлагает Вам окунуться в мир великого итальянского композитора — Джузеппе Верди — Национальный одесский филармонический оркестр под руководством народного артиста Украины Хобарта Эрла, выполнит оперу «Трубадур».

Солисты — Людмила Монастырская (Леонора), Александр Цымбалюк (Феррандо), Алла Позняк (Азучена), Сергей Поляков (Манрико), Александр Алиев (Граф ди Луна), хор ОНМА им. А.В.Неждановой (хормейстеры — Галина Шпак и Валерий Регрут).

Цена билетов: от 50 до 460 грн. Их можно купить здесь.

Приходите к 19:00.

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