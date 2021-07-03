Cнова первая: Всемирная федерация шашек подтвердила статус Виктории Мотричко

Всемирная федерация шашек FMJD обновила на 1 июля рейтинг-лист лучших шашистов мира.

Согласно рейтингу, в шашках-100 (блиц) первой в мире осталась одесситка Виктория Мотричко.

Правда, в классических шашках Виктория пока седьмая.

«В блиц- первая, а в классике- седьмая», — подтвердила на своей странице в Facebook одесская королева шашек.

Сейчас Виктория находится в столице Эстонии — Таллинне, где в Конференц-центре Sokos Hotel Viru проходит чемпионат мира по шашкам.

В Таллинн приехало 16 спортсменок из 9 стран мира. Украину представляет только Виктория Мотричко. По результатам первых дней турниров одесситка пока занимает 3 место.

Сегодня, 3 июля, корреспонденту Одесса News удалось связаться с Таллинном. Виктория Мотричко на наш вопрос «Как играется» ответила:

«Прошло 5 туров: 3 победы, 2 ничьи. Делю 2-3 место с россиянкой Матрёной Ноговицыной, отстаю на очко от полячки Садовской. Сегодня день отдыха. Ещё предстоит сыграть 10 туров».

Как сообщала Одесса News, накануне чемпионата мира Виктория Мотричко приняла участие в сборах украинских шашистов на базе отдыха «Шурави» в Одесской области.

Фото: Александр Александров/Одесса News, Facebook

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