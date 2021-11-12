Украина заняла 52-е место в индексе вмешательства табачников в политику страны

Украина испытывает давление от табачной индустрии, заняв 52 место из 80 государств рейтинга Глобального индекса вмешательства табачной индустрии в политику здравоохранения государства.

Такие выводы и данные результатов международного исследования обнародовала ОО «Жизнь» на пресс-конференции в Укринформе.

Отмечается, что эксперты оценили уровень вмешательства табачной промышленности в политику государства Украины в 64 балла из 100 возможных. Согласно результатам предыдущего Индекса, в 2020 году Украина получила 68 баллов.

«В этом году Украина получила на 4 балла меньше, что демонстрирует положительную динамику в снижении уровня вмешательства табачной индустрии в формирование и осуществление государственной политики защиты населения от вреда табака. Несмотря на это, влияние табачной индустрии на работу правительства и парламента остаётся на уровне, препятствующем выполнению Украиной Цели №3 стабильного развития ООН и углублению имплементации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Снижение вмешательства табачной индустрии в политику здравоохранения разблокирует принятие антитабачных законодательных инициатив, которые спасут тысячи жизней украинцев», – подчеркнул исполнительный директор ОО «Жизнь» Дмитрий Купира.

Самый высокий балл вмешательства табачной индустрии в политику государства зафиксирован в Доминиканской Республике – 96 баллов, самый низкий у государства Бруней Даруссалам – 15 баллов. По методологии исследования, чем выше балл, тем сильнее вмешательство табачной индустрии.

Согласно исследованию, 2020 год для Украины характеризовался тем, что табачная индустрия использовала затруднительную ситуацию в борьбе страны с пандемией COVID-19. Через свои группы влияния в парламенте индустрия постоянно занималась «законодательным спамом» и блокировала принятие комплексного антитабачного законопроекта.

«Недопустимо, когда во время пандемии COVID-19 табачная промышленность пытается предоставлять помощь государству, в то же время требуя уменьшения акцизов на табачные изделия, когда курение на 50% повышает риск смертности от осложнений COVID-19. Украина как государство, которое ратифицировало Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе с табаком, будет отказываться от такого сотрудничества, соблюдая статью 5.3 Конвенции и её руководящие принципы», – подчеркнул врач-методист Центра общественного здоровья Минздрава Украины Отто Стойка.

Как считают участники мероприятия, несмотря на агрессивные попытки табачной индустрии подорвать политику повышения акцизов на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕНы), правительство и Верховная Рада смогли отстоять эффективное решение о гармонизации акцизов на ТВЕН и сигары до уровня сигарет. С 1 января 2021 года вступили в действие нормы Закона № 466-IX, и только за первые 9 месяцев 2021 года доходы Госбюджета от акцизов на ТВЕНы составили около 10,5 млрд гривен, в то время как за весь 2020 год доходы от акцизов на ТВЕН составляли 1,7 млрд грн.

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