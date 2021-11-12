Во Франции начинается пятая COVID-волна

Франция находится в начале пятой волны эпидемии коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Несколько соседних стран уже находятся в пятой волне эпидемии COVID-19, то, что мы переживаем во Франции, сродни началу пятой волны», — сказал глава Минздрава.

Веран добавил, что распространение вируса ускоряется.

В среду министерство здравоохранения Франции зарегистрировало 11 883 новых случая заболевания COVID-19. Как отмечается, уже второй день их количество превышает 10 тысяч.

По данным Worldometer, по состоянию на 11 ноября во Франции зафиксировано более 7,2 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровело более 6,9 млн человек, 118 тысяч человек умерли.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что с середины декабря прививки третьей дозой вакцины от COVID-19 сделают обязательными для людей в возрасте старше 65 лет.

Как сообщала Одесса News, Совет ЕС объявил об исключении Украины и Сингапура из числа государств и территорий, с которыми национальным правительствам стран ЕС рекомендовано постепенно отменять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии.

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