Куда пойти в Одессе на выходных 13-14 ноября

Несмотря на пребывание в «красной» карантинной зоне, в Одессе много ивентов, посетив которые, можно с пользой провести свободные от работы дни.

Перед тем, как отправиться в музей или кинотеатр, уточните, какие у них приняты ограничения из-за карантина и запаситесь ковид-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.

Выбор, как всегда, за Вами!

13 ноября в лютеранском соборе святого Павла возобновляются концерты органной музыки. здесь состоится музыкальное представление для почитателей эпохи Барокко. Посетители услышат известные произведения композиторов этого периода, большинство из которых так или иначе связаны с духовной тематикой. На органе сыграет Юлия Юрчак, а вокальные партии исполнит Мария Самуляк. Приходите к 14:00. Вход — free donation.

13 ноября в 19:00 спектакль «Золотой телёнок» предлагает посмотреть Украинский театр им. В. Василько. Штиблеты на Бендере, белые костюмчики на массовке и умопомрачительные костюмы героев, полосатые купальники, сандалии, косынки, лодка, транспаранты, фикусы, маски и прочие театральные «штучки» позволят зрителю попасть в атмосферу одесской действительности времён Ильфа и Петрова. Цена билетов от 50 до 350 грн.

13 ноября в галерее Invogue#Art стартует выставка фотографий и цифровых коллажей в духе спекулятивного реализма Олега Димова «REPEAT». В экспозицию вошли произведения автора, датированные 2012-2021 годами. Олег Димов – украинский художник, фотограф. Создаёт фотографии в концептуальном и минималистическом жанре. Его работы хранятся в коллекциях Одесского национального художественного музея, Музея современного искусства Одессы, частных коллекциях в Украине, Германии, Франции. приходите к 17:00. Вход свободный, но обязательно наличие зелёного COVID-сертификата, отрицательный ПЦР-тест или справка о выздоровлении.

13 ноября в 19:00 в Доме клоунов «Еврей и Эвридика» — феерическое шоу, насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами, праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения. Автор пьесы — Борис Барский. Режиссёр-постановщик — Георгий Делиев. Цена билетов от 180 до 350 грн.

13 и 14 ноября в 11:00 невероятная долгожданная премьера от создателей шоу «Холодное сердце». Сёстры Хельга, Эльза и Анна, верные друзья Олаф, Свен продолжают путешествие по сказочной стране, и с нетерпением ждут своих любимых зрителей на масштабном театральном шоу «Холодное сердце-2» в одесском Театре музкомедии. Цена билетов от 150 до 280 грн.

14 ноября в 19:00 в Театре Музкомедии группа «Мельница» с презентацией нового альбома «Рукописи». Цена билетов от 250 до 1250 грн.

14 ноября в Одесском Украинском театре состоится музыкально-пластический спектакль «Полёт в ритме танго». Современная хореография, страстное танго, история, рассказанная языком тела. Цена билетов от 40 до 200 гривен. Продолжительность — 120 минут. Приходите к 19:00.

До 21 ноября Музей Блещунова приглашает на выставку живописи Светланы Крыжевской «Берега». На выставке представлены произведения разных периодов – от 1967 года до сегодняшних дней. Главным героем работ художницы являются берега – морские, лиманские, берега реки. Автор видит в них не только географическое явление, но и философский концепт. Берег, в работах Крыжевской – как символ человеческой жизни, дома, отправной точки, из которой мы отправляется в путешествия, чтобы найти новые берега. Музей открыт с 10:30 до 17:30. Обязательно наличие зелёного COVID-сертификата, отрицательный ПЦР-тест или справка о выздоровлении.

До 27 ноября в галерее современного искусства на Лидерсовском бульваре, 5, проходит выставка «Метафизика. Остров», предлагающая переосмыслить местный «миф» о городе юмора и шуток и определить новые концепты туристической дестинации. Ценители одесских пейзажей познакомятся здесь с работами местных художников 60-70-х годов ХХ ст., видевших город не таким, каким его воспринимает курортный турист. Выставка работает с учётом карантинных ограничений со вторника по субботу с 11:00 до 19:00.

До 30 ноября в арт-галерее Летнего театра Одесского городского сада выставка живописи, графики и скульптуры “Живая связь”. Здесь представят свои работы 10 современных художников Одессы и Киева.

В проекте представлены произведения разных школ, стилей и жанров. Вход свободный, при условии соблюдения всех карантинных ограничений.

Уютных выходных! Локдауны временные — искусство вечно!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Думская

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