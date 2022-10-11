Геннадий Труханов в Париже лично передал ЮНЕСКО номинационное досье

Украина официально подала номинационное досье «Исторический центр города-порта Одессы» на рассмотрение ЮНЕСКО с целью включения его в список всемирного наследия.

Об этом 11 октября сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.

«Ценим усилия каждого сделать центр Одессы культурным достоянием мира и защитить его от российских террористов», – написала Джапарова.

На встрече присутствовали заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре г-н Эрнесто Оттоне, директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО г-н Лазарь Элунду Ассомо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Одесский вопрос должен быть рассмотрен уже на следующей сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета.

«Благодарю всех, кто поддерживал нас в Украине, наших международных партнёров и друзей. Возвращаюсь в Одессу с чувством гордости за работу нашей команды и полученный результат. Верю, что в ближайшее время наш исторический центр будет под надёжной защитой ЮНЕСКО», – сказал Геннадий Труханов.

После процедуры передачи номинационного досье Геннадий Труханов отбыл в Одессу.

Как сообщала Одесса News, о необходимости включить Одессу в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО мэр города Геннадий Труханов заявлял весной, после очередного обстрела со стороны российских оккупантов, в результате которого пострадал Воронцовский дворец.

В июне пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины информировала, что Германия и Италия заявили о поддержке внесения Одессы в список всемирного наследия по ускоренной процедуре.

2 июля Чрезвычайный и Полномочный посол Украины во Франции, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Вадим Омельченко предположил, что Одессу могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО уже в 2022 году.

4 октября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что Украина подготовила и подала досье на внесение Одессы в основной Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре. По его словам, процесс подачи документов на внесение исторического центра Одессы в список начался ещё в 2001 году.

Фото: «Одесса»

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