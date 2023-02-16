Власти Одесской области и ДТЭК подытожили первые 6 дней работы графиков подачи света

Власти Одесской области и ДТЭК «Одесские электросети» подытожили первые 6 дней работы графиков отключений света в тестовом режиме.

По информации ДТЭК, в течение всех 6 дней энергетическая компания обеспечивала 100% клиентов светом в гарантированные часы.

Кроме того, с 13 февраля в Одесской области начали запускать в работу промышленность и электротранспорт.

Эти и другие вопросы обсудили на встречах с энергетиками руководитель Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко и Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Обсуждались перспективы обеспечения светом области и города.

«Пока в Украине нет дефицита электроэнергии. Но в Одесской области электроэнергия не может поставляться от генерации к потребителям по разрушенным магистральным межобластным сетям НЭК «Укрэнерго». То есть происходят сетевые ограничения. Именно поэтому в области применяются графики отключений света», — отмечается в сообщении.

За 6 дней работы графиков в Одессе и Одесском районе свет у клиентов был в среднем 19 часов в сутки. Среднее время отсутствия электроэнергии – 5 часов. Жители Одесской области были со светом в среднем 22 часа.

Отмечалось, что с 13 февраля в области постепенно начала работу промышленность, а в Одессе – электротранспорт. До этого времени их ограничивали, чтобы больше света давать населению. Запуск промышленности и электротранспорта критически важны для дальнейшей поддержки экономики и жизни региона. По прогнозу энергетиков, промышленность займёт часть лимитов электроэнергии, однако в часы белой зоны графика свет 100% будет во всех домах населения.

Как сообщала Одесса News, ситуация в энергосистеме Одесской области остаётся сложной. Энергетики НЭК «Укрэнерго» круглосуточно продолжают ремонтировать магистральные сети. 206 бригад ДТЭК 24/7 устраняют аварии на распределительных сетях. Совместными усилиями энергетики и власти Одесской области делают всё возможное, чтобы ситуация со светом улучшилась.

Фото: ДТЭК «Одесские электросети»

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