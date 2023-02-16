Экс-президента Казахстана Назарбаева лишили всех пожизненных привилегий

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ, отменяющий действие закона «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы».

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу президента.

Документ предусматривал пожизненные привилегии для бывшего руководителя страны Нурсултана Назарбаева и его семьи, в частности, содержание на средства государственного бюджета и предоставление охраны. Назарбаев также потерял права на неприкосновенность принадлежащей ему недвижимости, а его родственники – права на личную неприкосновенность.

Как сообщала Одесса News, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку в марте 2019 года. Он управлял страной почти 28 лет. При этом отставка была по сути формальной: Назарбаев сохранил за собой должности главы Ассамблеи народа Казахстана и председателя Совбеза, а потому продолжал оказывать значительное влияние на политику государства.

В январе 2022 года массовые протесты в крупных городах Казахстана против власти Назарбаева переросли в беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией и армией. После этого экс-президент утратил свои позиции. Парламент страны одобрил изменения, отменившие пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана, а также необходимость согласования с ним инициатив во внешней и внутренней политике.

Кроме того, новый президент Касим-Жомарт Токаев, к которому перешла власть от Назарбаева, ограничил срок президентских полномочий до семи лет без права переизбрания и назначил досрочные президентские выборы на ноябрь 2022 года. Токаев на них победил с большим преимуществом.

В последний год власти Казахстана развенчивают культ личности Нурсултана Назарбаева. Из Конституции страны были исключены упоминания о нём, как о «лидере нации» (Елбасы), республиканскую столицу переименовали из Нур-Султана вновь в Астану, День первого президента был исключён из государственных праздников.

Кроме того, суд приговорил племянника Назарбаева Кайрата Сатибалдиулы к шести годам лишения свободы по делу об особо крупных хищениях государственных средств, а старшая дочь бывшего президента Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата нижней палаты парламента.

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