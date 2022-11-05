Одесский железнодорожник удостоин государственной награды

По случаю Дня железнодорожника группа работников этой сферы удостоина государственных наград.

Как сообщается в Указе Президента Украины от 4 ноября, за весомый личный вклад в развитие железнодорожного транспорта, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в обеспечении функционирования объектов железнодорожной инфраструктуры в условиях военного положения, многолетний добросовестный труд награждён орденом «За заслуги» III степени МЕЛЬНИКОВ Александр Владимирович — помощник машиниста тепловоза производственного подразделения службы локомотивного хозяйства «Локомотивное депо Одесса-Сортировочная» регионального филиала «Одесская железная дорога».

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года Указом Президента Украины присвоено воинское звание бригадного генерала полковнику ШЕВЧЕНКО Алексею Николаевичу, начальнику Одесской Военной академии.

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