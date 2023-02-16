В Испании арестовали два украинских судна

В Испании арестованы два украинских рыболовных судна стоимостью $10,2 миллиона, которыми пытаются завладеть российские бизнесмены.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на два судна стоимостью $10,2 миллиона. В настоящее время совместно с правоохранительными органами Королевства Испании принимаются меры по недопущению завладения РФ этими судами», — говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица государственных предприятий воднотранспортной отрасли в сговоре с гражданами России планировали передать государству-агрессору два рыболовных траулера, принадлежащих Украине, за фиктивно созданные долги.

«Эта преступная группа передала в аренду компании РФ два украинских рыболовных судна. В дальнейшем они пытались передать их государственной корпорации развития «ВЕБ.РФ» якобы за долги Украины перед РФ – как уплату фиктивного долга за наложение Украиной арестов на российские активы ПАО «Проминвестбанк», – говорится в сообщении.

С этой целью чиновники госпредприятий наняли экипаж из граждан России и перегнали суда в испанский порт Лас-Пальмас. Денежные средства, полученные за аренду судов, должностные лица госпредприятий перечисляли на банковские счета подконтрольных юридических компаний и адвокатских объединений за предоставление фиктивных услуг и в дальнейшем обналичили их.

Отмечается, что после проведения неотложных следственно-оперативных действий суда будут возвращены в собственность Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору), решается вопрос о сообщении в подозрении должностным лицам госпредприятия и их сообщникам, причастным к сделке.

Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, Одесская прокуратура продолжает принимать меры по розыску и аресту активов, объектов права собственности, корпоративных прав и другого имущества, непосредственно или через аффилированных лиц принадлежащих России, Беларуси и их резидентам.

Фото: Офис Генпрокуратуры

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