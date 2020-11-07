Мастер одесской железной дороги украл матценностей на 1 миллион

Котовская местная прокуратура сообщила о подозрении одному из мастеров производственного подразделения регионального филиала АО «Укрзализныця» в служебной халатности и подлоге.

Об этом информирует пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Выяснено, что из-за халатного отношения к хранению вверенного служащему имущества, на предприятии образовалась нехватка материальных ценностей, в частности, материалов верхнего строения пути, почти на 1 млн гривен.

Более того, с целью скрыть убытки и избежать ответственности за допущенную халатность в работе, чиновник вносил в отчётность ложные сведения о полном фактическом наличии пропавшего имущества предприятия.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Подольского отдела полиции.

Как сообщала Одесса News, одесские полицейские объявили бывшему начальнику почтового отделения о подозрении в завладении деньгами (200 тысяч гривен) учреждения и подделке служебных документов.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры