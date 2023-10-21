В Измаиле разоблачён предприниматель, переправлявший «уклонистов» за границу

В Одесской области разоблачён предприниматель, переправлявший мужчин призывного возраста за границу под видом водителей рейсовых автобусов.

О деталях этой схемы сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, житель Измаила в условиях военного положения обеспечивал для потенциальных «уклонистов» возможность выезда за границу с помощью системы «Путь».

«Подозреваемый, являясь предпринимателем, оформлял военнообязанных на свою фирму в качестве водителей рейсовых автобусов, задействованных в перевозке туристов за границу. В результате, они могли беспрепятственно попасть в страны ЕС через пункты пропуска в Измаильском районе. По такой схеме 18 человек, без получения соответствующей категории для управления транспортным средством или вообще без водительского удостоверения, незаконно пересекли границу Украины», — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также правоохранителями устанавливается причастность к схеме других лиц.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года при реализации оперативной информации пограничники Подольского отряда Одесской области обнаружили с помощью беспилотников и задержали двух граждан Украины, которые намеревались незаконно попасть за границу.

Фото: Одесская облпрокуратура

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