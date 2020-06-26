Правоохранители задержали 34-летнего одессита, мастерски подделывавшего документы

Прокуроры прокуратуры Одесской области осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту подделки водительских удостоверений и учётных карточек транспортных средств с помощью несанкционированного вмешательства в компьютерную сеть Главного сервисного центра МВД Украины.

О задержании фальсификатора сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Установлено, что 34-летний житель Одессы самостоятельно изготавливал водительские удостоверения и свидетельства об окончании автошколы по заказу других лиц, а также неоднократно осуществлял несанкционированное вмешательство в компьютерную сеть Главного сервисного центра МВД Украины с целью загрузки на персональный компьютер учётных карточек транспортных средств.

Свои услуги мужчина оказывал через анонимную страницу в социальных сетях, а изготовленные документы отправлял по почте от имени другого лица.

«Липовое» водительское удостоверение стоило «клиентам» 6 тысяч гривен, а учётная карточка транспортного средства — 4 500.

Отмечается, что сотрудники Приморского отдела полиции Одессы вместе со своими коллегами из Управления противодействия киберпреступности в Одесской области и Департамента киберполиции Национальной полиции Украины провели ряд обысков.

Во время обыска автомобиля и квартиры дельца правоохранители изъяли водительские удостоверения, свидетельства об окончании автошколы, свидетельства о регистрации транспортных средств, голограммные ленты, финансовые накладные, более 20 тысяч бланков свидетельств о регистрации транспортных средств, кард-принтер, 33 незаполненных бланка Министерства юстиции Украины, коробки с белыми пустыми пластиковыми карточками, паспорта граждан Украины и прочее.

Следственные действия продолжаются, мера пресечения «народному умельцу» пока не избрана, — отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года киберполиция разоблачила жителя Одессы, который обокрал банк более чем на миллион гривен с помощью компьютера и двух сообщников.

Фото: Прокуратура Одесской области