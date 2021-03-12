За подкуп избирателей Затоки и Черноморска гражданин РФ ответит по украинским законам

Измаильская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего гражданина Российской Федерации, подозреваемого в подкупе избирателей в пользу кандидатов одной из политических сил с целью влияния на результаты выборов на территории города Черноморская и посёлка Затока Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Следствием установлено, что иностранец совместно с другими лицами, с целью получения преимущества на выборах кандидатов на посты депутатов органов местного самоуправления, планировал осуществить подкуп 52 избирателей, заплатив им аванс по 100 грн каждому. Полный расчёт, то есть выплата ещё 400 грн каждому, ожидал избирателей после реализации своего избирательного права за определённого кандидата», — говорится в сообщении.

Указано, что с этой целью подозреваемый организовал три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать из Измаила в Черноморск и Затоки для голосования.

За это преступление Законом предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольска Одесской области на подкупе членов избиркома.

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